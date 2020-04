CARMEN: El otro día iba a salir a comprar y al llegar a la puerta no puede salir a la calle y tuvo que ir mi marido ¿Qué puede ser? - BuscandoRespuestas.com

Carmen, si no existe causa orgánica y no hay otra razón que lo pueda explicar, el motivo podría ser que tienes miedo a salir. Sentir miedo es una emoción desagradable pero necesaria para la supervivencia. Aparece cuando percibimos una situación amenazante, algo que nos pone en peligro. Sin embargo el miedo intenso nos bloquea emocionalmente y paraliza, por lo que no nos deja reaccionar. Tu hogar es el lugar donde ahora te sientes protegida, segura, y la calle es donde percibes esa amenaza.

Sería importante que detectases que tipo de pensamientos aparecen antes de salir, anótalos en una libreta e identifica cual o cuales de ellos son de alta tensión, es decir, los que te generan mayor malestar. Intenta desde la información contrastada, racionalizar y así reducir el miedo, debemos cambiar los pensamientos negativos por los positivos, aunque resulte difícil.

Hay que exponerse poco a poco a esa situación que nos crea ese temor, marcando cada día pequeños retos , ( por ejemplo : primero poder cruzar la puerta, otro día pisar la calle, el siguiente una vez en la calle caminar unos metros…) de esta manera te irás sintiendo cada vez más segura y harás que tu miedo vaya disminuyendo. Podría serte de ayuda el trabajo psicológico . Existe la opción de contactar con algún profesional de la salud mental online y valorar conjuntamente inicio de tratamiento.