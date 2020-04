ABEL: Estoy convaleciente de una operación y, aunque no he salido de casa, vivo en un permanente estado de nervios. No puedo ni comer¿Cómo puedo salir de este bucle? - BuscandoRespuestas.com

P.- ABEL: El pasado 13 de marzo me operaron de una hernia abdominal. Aunque de la operación estoy bien y no he salido en todo este tiempo de casa, toda la situación del Covid-19 me tiene sobrepasado. Tengo lo que podrían ser síntomas de alergia estacional y casi no como porque se me ha cerrado el estómago por los nervios y cuando consigo comer algo sólido me coge sensación de frío, incluso con tiritonas. Vivo en un estado permanente de nervios que va agravándose a lo largo del día y aunque tengo a mi padre (76 años) conmigo no es ningún apoyo emocional y el contacto con los amigos es escaso. He intentado leer, escuchar música… pero no consigo salir del bucle. ¿Algún consejo?

R.- Abel, me alegra que te encuentres bien y recuperado de tu intervención de hernia abdominal.

Entiendo que los momentos de incertidumbre y de cambios que vivimos en nuestras vidas esté afectándote como a muchísimas personas que entenderían perfectamente como te sientes.

¡SÚMATE A NUESTRA COMUNIDAD! Podrás escuchar nuestros podcast, recibir un boletín semanal con las novedades, escribir comentrios, enviar preguntas… Hazte una cuenta ahora GRATIS

Estás hablando de ‘nudo’ en el estómago y dificultad para la ingesta de alimentos, escalofríos, sensación de nerviosismo, todos son síntomas físicos de la ansiedad que aparece en respuesta a una situación que percibimos como amenaza.

Ante la situación que estamos viviendo de incertidumbre, de preocupaciones y de miedos, sentir ansiedad es una reacción natural. Debes aceptar como te sientes para poder afrontarlo. Cuida tu alergia y sigue cuidándote y protegiéndote para que, tanto tu padre como tú, estéis sanos. Decías que estáis juntos, aunque no sientas en él un apoyo emocional si tienes la tranquilidad que está bien y está acompañado por ti. Os hacéis compañía y seguro que podéis encontrar momentos en los que conversar y compartir recuerdos agradables vividos juntos.

Para salir del bucle es importante identificar cuáles son esos pensamientos que te invaden a diario, anótalos y sustitúyelos por otros que te hagan sentir mejor. Pensamientos positivos, como por ejemplo, como otros países están recuperando poco a poco la normalidad, y que aquí también se dará ese momento. Está siendo lento y difícil, pero debemos confiar en que será así.

Planifica algo que te apetecerá hacer cuando finalice el confinamiento y compártelo con alguien de tu confianza. Contacta con tu médico de cabecera, podría recetarte un ansiolítico para disminuir niveles de ansiedad para que puedas comer con normalidad. Cuidar de tu descanso y alimentación es estos momentos es fundamental para nuestra salud, mental y física.

Tienes también la opción de contactar online con un psicólogo e iniciar con él trabajo psicológico.