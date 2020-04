JOSE: Sufro ansiedad desde hace tiempo y con esta situación estoy mucho peor. No duermo bien y tengo pesadillas. ¿Qué puedo hacer? - BuscandoRespuestas.com

P.- JOSE: Hola, le explico un poco, yo sufro de ansiedad desde hace ya años y ahora con esto que tenemos pues estoy mucho peor. No duermo bien tengo pesadillas y sudo mucho de noche. A parte se pone uno como si tuviese fiebre, me pongo el termómetro y no tengo. Si pienso que me va a doler la garganta al rato me duele. Me duele el cuerpo de la tensión, creo. Yo llevo años tomando alpraxolan y sertralina. A ver que me decís de esto porque no veas como estoy. Bueno un saludo y espero respuesta gracias.

R.- José, la angustia de estos días dificulta el sueño. La causa principal de los problemas de insomnio es la ansiedad, que se manifiesta también con síntomas físicos de sudoración excesiva y temperatura corporal elevada.

Las pesadillas son una forma que tiene nuestro cerebro de manejar nuestras tensiones y vivencias de nuestro día, de nuestro presente, hoy caracterizado por miedos, incertidumbre, preocupaciones laborales, económicas… así que son muchas las personas que en estos momentos están sufriendo y comprenderían como te sientes.

Entiendo que si estás bajo tratamiento psicofarmacológico estarás recibiendo ayuda, o las has recibido en algún momento de un psiquiatra. Podrías contactar con él y comentarle cómo te sientes, quizás haya que ajustar la medicación para que pueda permitirte un descanso reparador, así como disminuir tus niveles de ansiedad.

Mantén un orden de horarios (de trabajo, de actividades, de comidas y de dormir). Antes de acostarte evita ver las noticias y realiza una rutina de relajación antes de acostarte (tomar una buena ducha, ver una película que te haga reír, escuchar música).

Busca apoyo en tus familiares y amigos, y comparte con ellos tu vivencia y sentimientos. Te ayudará sentirte escuchado y acompañado.