MANNY: Tengo mucha ansiedad, siento opresión en el pecho y no sé si voy a ser capaz de resistir el encierro. ¿Cómo puedo mejorar mi ánimo? - BuscandoRespuestas.com

P.- MANNY: Tengo altos niveles de ansiedad y, a días, siento una gran presión en el pecho del lado del corazón y que me hace la vida muy poco deseable. Hay días que no sé si voy a poder aguantar este encierro. Me imagino que no voy a resistir. Tengo que luchar conmigo para darme ánimo. Tomo calmantes naturales, tila, hierba luisa, pasiflora … hago mucha respiración abdominal y meditación, pero el día que tengo malo no me valen de nada. Me digo que tengo que acostumbrarme a vivir con esa presión pero no es fácil. Igual me podéis aconsejar algún producto de farmacia, ansiolítico o algo para tener mejor calidad de vida. Gracias por la iniciativa, podéis ayudar a mucha gente.

R.- Manny, estás gestionando muy correctamente la ansiedad que estas experimentando con técnicas y recursos muy útiles y beneficiosos, como son la meditación y la respiración, que hacen que ganes momentos de tranquilidad. Está claro que estamos en una montaña rusa de emociones, y que nuestro estado de ánimo fluctúa, encontrándonos unos días mejor que otros. No luches contra lo que sientes. Si tienes un día duro y complicado, lo que te va ayudar es pensar que sí eres capaz de resistir y que sí eres capaz de pasar un día más en tu casa cuidándote y protegiéndote.

Piensa en que todo esto tiene mucho sentido y que estás colaborando a que todo salga y vaya bien. Debes dejar que este pensamiento tenga fuerza y permitirte tener tus momentos bajos, pero sin que estos te arrastren a un estado de más inquietud y malestar. Te indicaría que contactaras con tu médico de cabecera, del CAP, o con algún psiquiatra para que pudiese recetarte algún ansiolítico y así poder reducir niveles de ansiedad.

Busca apoyo en esas personas cercanas a ti y en las que tengas plena confianza, con las que te sientas cómoda para compartir con ellas cómo te sientes.