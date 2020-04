FELI: Duermo con medicación desde hace años. He aumentado la dosis y tengo sensaciones físicas extrañas durante la noche. Estoy preocupada. - BuscandoRespuestas.com

P.- FELI: Duermo con alprazolan, hace años, he aumentado la dosis y bien. Sobre las 4 me despierto con sensación de hormigueo en el tórax, desfallecimiento, no puedo controlar y no tengo a quien pedir ayuda. Es repetitivo y ya me preocupa el momento del despertar. A media mañana me voy sintiendo un poco mejor.

R.- Feli, deberías acudir a tu médico de cabecera o a un psiquiatra (podrías contactar con uno

online), para que te regulen la medicación y poder conseguir un descanso reparador. Comenta con él esos síntomas que aparecen de madrugada y que habría que descartar que no hubiese causa orgánica o fuese consecuencia de efectos secundarios debido a ese aumento de medicación.

Cuando te despiertes a las 4 respira hondo y piensa que esos síntomas desaparecerán a lo largo del día tal y cómo comentas. Llama a emergencias médicas, al 061 en caso de necesitar ayuda urgente.