MARÍA JOSÉ: Soy hipocondríaca y sufro ansiedad desde hace años. Con la crisis del coronavirus me cuesta controlarla y he comenzado a somatizar síntomas. - BuscandoRespuestas.com

P.- MARÍA JOSÉ: Soy una persona hipocondríaca y padezco ansiedad desde joven. Con el Coronavirus, me cuesta controlar la ansiedad y somatizo síntomas, pues me parece que tengo fiebre y me pongo el termómetro y no tengo. Me cuesta mucho controlar la ansiedad, me gustaría que me dieran alguna orientación para poder disminuir la ansiedad que padezco cada día, durante este crisis del coronavirus.

R.- Maria José, como probablemente ya sepas, ya que convives con ella desde hace tiempo, la ansiedad es una respuesta, una reacción natural que aparece ante una situación que percibimos como una amenaza, que nos preocupa e inquieta, y en los momentos de crisis como en el que

vivimos es normal que aparezca o intensifique.

El estar encerrados puede provocar que nos auto-observemos más de lo habitual, que nos escuchemos más y que encontremos sensaciones corporales que nos pueden asustar. El miedo es generador de muchas sensaciones físicas que pueden llegar a confundirnos.

¡SÚMATE A NUESTRA COMUNIDAD! Podrás escuchar nuestros podcast, recibir un boletín semanal con las novedades, escribir comentrios, enviar preguntas… Hazte una cuenta ahora GRATIS

Empleas conceptos técnicos para definir cómo te sientes, así que igual estás o has estado en tratamiento con algún profesional que te ha hablado de ellas. Si es así, sería aconsejable que contactaras con él o ella, para que pudiese darte las herramientas necesarias para gestionar la ansiedad. Si no es posible puedes encontrar a un especialista online.

Acompaña este trabajo con técnicas que pueden beneficiarte, tales como la respiración profunda, relajación, Mindfulness. Comparte con las personas de tu confianza tus sentimientos, sentir su apoyo, comprensión y cariño te hará sentir mejor.