MARI CARMEN: Soy una personas con muchos miedos y el coronavirus los está agravando. Temo estar infectada lo que me produce mucha ansiedad. - BuscandoRespuestas.com

P.- MARI CARMEN: Hola, yo soy una persona que siempre tiene miedos, uno de mis peores miedos es la ansiedad que me cuesta mucho superarla y trabajo mucho en ello, aunque decaigo alguna vez, pero ahí lo llevo. Ahora con esta situación y yo que soy una persona que muchas veces esta resfriada ando con miedos, parece que siempre cualquier cosa, tengo el virus yo y mis hijas, y no quiero pensarlo y hay momentos que me cuesta aunque puedo gestionarlo, pero no me gustaría estar pensando en ello…. Muchas gracias por su atención.

R.- Mari Carmen, la ansiedad es una emoción natural y básica que se experimenta ante situaciones nuevas, intensas o que percibimos como un amenaza. Estás poniendo en práctica recursos, aprendizajes, que debes haber adquirido en algún momento para poder gestionarla.

Quizás iniciaste en el pasado algún tratamiento con algún profesional de la salud mental, podrías contactar con él y hacerle saber como te sientes. En estos momentos que vivimos es natural sentir miedo, incertidumbre, preocupación por nuestra salud y por la de las personas que queremos, pero no debemos dejarnos arrastrar por él ya que nos puede llegar a paralizar y a dejarnos sin capacidad de reacción.

¡SÚMATE A NUESTRA COMUNIDAD! Podrás escuchar nuestros podcast, recibir un boletín semanal con las novedades, escribir comentrios, enviar preguntas… Hazte una cuenta ahora GRATIS

Todos sentimos miedo y tenemos nuestros miedos desde que somos niños. Es importante que confíes en ti más que nunca, en que estás haciendo todo lo necesario para proteger y cuidar de tus hijas y de ti .Deja espacio a este tipo de pensamientos positivos que son los que te ayudaran a poder hacer esos miedos más pequeños y soportables. Los miedos los superamos afrontándolos, y puedes marcarte pequeñas metas para ir superándolos. Poco a poco y pensando en que puedes hacerlo.