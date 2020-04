DAVID: La casa se me cae encima y me aburro. Mi mujer está en Rusia y no puede volver por la falta de tráfico aéreo. Esto me provoca estrés. - BuscandoRespuestas.com

P.- DAVID: Cuando estoy en casa se me cae la casa encima y me aburro. Mi mujer está en Rusia y no puede volver por la falta de tráfico aéreo. Lleva dos meses allí cuando tenía que haber vuelto hace un mes. Y parece que tendrá que estar hasta Julio. Esto me provoca estrés.

R.- David, permanecer en casa durante tantas semanas da lugar a que tengamos momentos para

todo, también para el aburrimiento, momentos también necesarios para poder valorar aquellos en los que podemos estar más activos y que llenamos de actividades que nos gustan y nos llenan. Podrías realizar alguna actividad que te mantenga entretenido, algo que te motive de verdad: cambios en el hogar, poner en práctica algún proyecto que sepas que a tu mujer le pudiese ilusionar y fuese una sorpresa a su regreso a casa, apuntarte a algún curso online de alguna materia que pueda interesarte profesional o personalmente…

Intenta también mantener un orden en el horario del día a día, donde de lunes a viernes las horas de levantarse, de comidas, de acostarte sean las mismas. Realizar alguna actividad física, dentro de lo posible, también te puede beneficiar.

Vivir alejado de tu mujer en estos momentos entiendo que para ti esté resultando difícil. El estar lejos físicamente no debe impedir que os sintáis cerca el uno del otro. Cuando habléis, hazle saber de tus sentimientos por ella y cómo estás viviendo en estos momentos su ausencia. También le puedes escribir, puede ayudarte a expresar mejor lo que sientes.

En esas conversaciones también podéis dar espacio a planificar juntos, cuando todo esto acabe, algún viaje o algún proyecto que compartáis y os ilusione. Piensa que cada día que pasa estáis más cerca de poder estar juntos de nuevo. Busca en tus familiares y amigos de confianza apoyo. Te ayudará el sentirte acompañado por ellos.