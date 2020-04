PATRICIA: Tengo ansiedad generalizada y claustrofobia. ¿Qué puedo hacer? - BuscandoRespuestas.com

P.- PATRICIA: Hola! Soy una chica de 24 años que sufre ansiedad generalizada… Soy una persona con muchísima claustrofobia y leí un comentario que me hizo entrar en pánico, el mensaje decía que el ser humano jamás podría salir de la tierra y que no podríamos nunca salir del sistema solar sabiendo que el universo es infinito. Eso me agobio tanto que tengo miedo abrir una ventana, incluso ver el mar de fondo y el cielo pensando que es infinito!!! Tengo muchísima ansiedad y mucho pánico. Que debo de hacer? He intentado no pensar, pero en mi cabeza solo se imagina huir y entró en bucle. Gracias!

R.- Patricia, debemos tener mucha cautela con qué y desde que fuente nos llega la información que leemos, teniendo en cuenta el momento en el que nos encontramos donde nos podemos sentir especialmente vulnerables y eso hace que pueda llegar a impactarnos todo más de lo debido y necesario.

Entiendo que para ti es muy difícil estar en espacios cerrados y el confinamiento está afectándote de forma muy intensa y generándote una gran ansiedad. Sería muy recomendable que contactaras con un profesional médico especialista en psiquiatría que pudiese valorar contigo la posibilidad de iniciar un tratamiento para controlar la ansiedad. La medicación junto con el trabajo psicológico podrán ayudarte a afrontar mejor tu día a día y que tu sufrimiento se vea reducido al mínimo.

Busca apoyo en las personas en las que tengas plena confianza y comparte con ellos como te sientes. Te ayudará sentirte escuchada y acompañada.