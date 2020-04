GEMA: Vivo sola. Intento ser positiva pero a veces no puedo. Tengo miedo a salir de casa e infectarme. - BuscandoRespuestas.com

P.- GEMA: Hola sé que esto es muy duro para todos y son muy malos momentos. Pero necesito hablar y que me asesoren. Vivo sola y el confinamiento se lleva un poco peor, intento ser positiva pero hay días que no puedo, la cabeza es muy poderosa. Tengo miedo, miedo de salir y coger el virus y ese miedo se apodera de mi, pienso que estoy mala me entra ansiedad, me cuesta dormir y no quiero abusar de la medicación. Si me pudieran dar alguna pauta para seguir y distraer la mente. Lo agradecería. Gracias.

R.- Hola Gema, el estar sola y no poder hablar parece que está haciendo que tu positividad inicial vaya cediendo poco a poco. Es normal que las fuerzas vayan disminuyendo con el tiempo. Pero también sabemos que hay formas de buscar apoyo y poder recuperar el aliento perdido. Puedes contactar con distintos servicios de atención psicológica de forma telefónica. Si llamas te pondrán en contacto con un profesional psicólogo colegiado que podrá atenderte y orientarte.

Recuerda que si cuando sales sigues los consejos de protección, como el uso de guantes y de mascarilla, el lavado de manos y la desinfección, estas velando por mantenerte sana. En este momento es muy importante que nos demos cuenta de qué actos, procedimientos y precauciones nos ayudan a mantenernos saludables. Si los seguimos estaremos a salvo y nos sentiremos orgullosos de mantener el control.