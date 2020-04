ELENA: He pasado las semanas de confinamiento ocupando el tiempo en el teletrabajo, la lectura, ver series, hacer pilates, meditación. Cuando medito experimento relajación y positivismo, pero también lloro. ¿Por qué? - BuscandoRespuestas.com

P.- ELENA: Buenas tardes. A medida que pasan las semanas de confinamiento, ocupando el tiempo en el teletrabajo, la lectura, ver series, hacer pilates, meditación…, las semanas se me pasan volando. Está claro que hay que tener la mente ocupada para llevarlo de la mejor manera posible. Y aprovecho los días de sol para tumbarme en el balcón y tomar sol a la vez que medito acompañada de música relajante. Me he dado cuenta que en esas meditaciones, no es que entre en llantos, lloros descontrolados, noto esa relajación, esperanza, positivismo, a la vez que se me saltan unas lagrimas. Me gustaría saber qué interpretación tiene esa reacción. Gracias y un saludo.

R.- Elena, las lágrimas son muy a menudo la expresión de emociones muy profundas que no tienen que ver con la tristeza u otros sentimientos que nos hacen llorar. La sensación de agradecimiento por estar sana, el observar la solidaridad de las personas, la entrega del personal sanitario y de otros muchos profesionales que están haciendo que muchas cosas vayan bien, sentir el sol calentando tu cuerpo, tener un balcón, la relajación, la esperanza sentida en el corazón son emociones muy potentes que pueden ir acompañadas de las lágrimas.

Las lágrimas nos indican que son sentimientos verdaderos, auténticos y que los estamos viviendo en nuestro corazón desde un lugar muy especial que, a veces, con el ritmo trepidante de la vida que llevamos, no podemos visitar. Las cosas sencillas nos aportan sensaciones asociadas, lo natural, lo orgánico, e incluso lo trascendental y espiritual también está acompañado de emociones intensas que nos hacen saltar las lágrimas. Alégrate de poder experimentar todo esto. Eres afortunada por tener esta sensibilidad tan especial.