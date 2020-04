SARA: Tengo depresión, psicosis, trastorno antisocial... mi tratamiento eran paseos y ahora he perdido las ganas de vivir. ¿Qué puedo hacer? - BuscandoRespuestas.com

P.- SARA: Buenas, mi consulta es: tengo depresión mayor, ansiedad, psicosis y tengo el trastorno antisocial de la personalidad. Mi tratamiento eran paseos para mejorar mi estado anímico. De la depresión había mejorado bastante, ya no intentaba suicidarme, el caso es que volvió esa sensación y aún más fuerte que antes. No puedo pensar en otra cosa que acabar con todo, ya no veo nada que me haga despertar feliz y tranquila, nada me hace ver el mundo de otra forma. No quiero aguantar más esto y no veo otra salida. ¿Qué puedo hacer? Sigo en terapia y mi psiquiatra y mi psicóloga están informadas. Pero no encuentro la ayuda en mi misma y ya me caso de luchar.

R.- Hola Sara, creo que en tu caso puedes preguntar a tu psiquiatra si te puede hacer un certificado en el que exponga que necesitas salir a dar algún paseo para poder mantenerte en equilibrio emocional. Con este documento puedes consultar a la policía cómo puedes gestionar tus salidas, prescritas por el facultativo, sin que esto suponga una sanción.

Exponle a tu psicóloga como te encuentras para poder buscar juntas qué necesidades estás teniendo a parte del salir y cómo puedes cubrirlas. Recuerda que todo esto pasará, que cuando este momento llegue podrás de nuevo seguir buscando qué puede ofrecerte la vida.

¡SÚMATE A NUESTRA COMUNIDAD! Podrás escuchar nuestros podcast, recibir un boletín semanal con las novedades, escribir comentrios, enviar preguntas… Hazte una cuenta ahora GRATIS

El querer que todo esto acabe es un sentimiento que compartimos contigo cuando notamos el cansancio y la desesperación de no saber cómo y cuándo va a acabar todo esto. No estás sola, podemos entender como te sientes.