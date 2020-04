ALBA: Decidí confinarme con mi novio y ahora sé que me ha sido infiel. ¿Cómo afronto la convivencia ahora? - BuscandoRespuestas.com

P.- ALBA: Hola, debido al confinamiento decidí trasladarme a Sevilla para estar con mi novio, yo estaba viviendo en Granada. Hace unos días me enteré que mi novio me ha estado siendo infiel ya varios meses atrás, y sigue teniendo contacto con esas personas durante esta cuarentena. Evidentemente me quiero ir ya, pero no sé si mi situación esté dentro de la movilidad permitida a mi residencia habitual. Tampoco sé como manejar la situación, no lo he tratado con él, por lo mismo que no sé si pueda irme ahora mismo, creo que sería peor tener el enfrentamiento y tener que seguir aguantando estar aquí. Además que no es la primera vez que pasa una situación así, hace un año pasó algo similar, y esa vez me lo negó todo y se inventó excusas, así que temo también eso. Se me está haciendo muy difícil esto, y más tener que seguir conviviendo con él después de enterarme de todo, espero puedan darme algún asesoramiento, gracias!

R.- Alba, enterarnos de que nuestra pareja nos ha sido infiel es un golpe emocional realmente duro por la confianza que depositamos en esa persona que queremos y con la que llegamos a compartir momentos realmente importantes de nuestras vidas.

Entiendo que al estar en confinamiento, cuando hablas de que él sigue en contacto con esas personas, te estés refiriendo por vía telemática (teléfono, ordenador), ya que de otra manera estaría poniendo en riesgo tu salud.

Piensa si la opción de marcharte, imaginemos en el caso que pudieses irte a Granada, sería la mejor solución para ti. Quizás deberías buscar un momento en el que pudieses estar tranquila, medita y calma tus emociones para afrontar esta situación hablando con él, no desde el reproche , sino desde el cómo te sientes. Es importante que cuando te veas preparada enfrentes la situación.

Comparte y busca apoyo en alguna persona que sea de tu total confianza y hazle conocedora de lo que estás viviendo.

En el caso de que la situación se te haga realmente insostenible infórmate en que casos se podría realizar un cambio de domicilio.