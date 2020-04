MARTA: Sufro ansiedad anticipatoria desde hace años. Ahora se ha agudizado. ¿Qué puedo hacer? - BuscandoRespuestas.com

P.- MARTA: Buenas, lo primero quiero agradecer el trabajo qué estáis realizando en una época tan difícil como esta. Quiero comenzar mi consulta expresando que me siento afortunada porque mi toda mi familia y mis seres queridos nos encontramos bien. A pesar de ello, está situación me está comiendo. Tengo 22 años y tengo ansiedad (principalmente anticipatoria) desde hace unos 4 años, aunque cada vez la controlo mejor y me siento mejor con ella está situación no ayuda mucho. Soy una chica muy activa y cada vez me estoy sintiendo más perezosa y decaída. Poco a poco mi autoestima está bajando y me empiezo a valorar cada día menos. En parte, siempre tengo los días ocupados para intentar pensar menos y ahora, tener tanto tiempo me está pasando factura. Tengo pareja y me da miedo que sentirme decaída nos afecte. Que este bajando mi autoestima me está haciendo sentirme poca cosa para él y busco la puntilla a cada comentario para sentir que no le lleno o que no se siente bien conmigo. No creo que este deprimida, pero hay momentos a lo largo del día que tengo muchas ganas de llorar, que siento que no aporto nada. ¿Algún consejo para salir un poco de los malos pensamientos? A veces siento que también soy muy exigente conmigo misma. Todo esto me agobia y me cuesta mucho descansar, siento que mi cabeza se agota.

Muchas gracias por todo.

R.- Marta, gracias a ti por la confianza. El estar recluido hace que tengamos más tiempo para pensar en nosotros y que podamos recrearnos en aquellos pensamientos que filtran más los aspectos negativos que positivos, es decir, aquello que no nos hace felices o que no nos gusta de nosotros mismos.

Estás centrada en esos pensamientos y no estás dando espacio a todas aquellas cosas que si eres, y que tienes en el aquí y ahora y que te están acompañando (salud, familia, pareja, …). Recuerda también que este confinamiento tiene un sentido, el de protegerte a ti, a tu familia y al resto de la ciudadanía, por lo que estás participando activamente con tu decisión de estar confinada,y ayudando a muchísimas personas a superar esta crisis y a que todo vaya bien.

Busca un momento en el que estés tranquila y hazle saber a tu pareja cómo te sientes, ayúdale a entender tu momento. Contar con su apoyo y comprensión te ayudará y te sentirás más aliviada.

Mencionabas tener ansiedad (anticipatoria) desde hace 4 años, entiendo que si utilizas este concepto técnico, habrás tenido, o sigues teniendo, ayuda de un profesional de la salud mental. Si es así recurre a él o ella si ves que tu malestar aumenta.