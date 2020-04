ANA: Empiezo a sentir la necesidad de salir de casa y ver a mi pareja. ¿Qué puedo hacer? - BuscandoRespuestas.com

P.- ANA: Mi consulta es la siguiente: yo tengo 38 años y vivo actualmente con mis padres de 65 años sin patologías. Ellos creo que se podría decir que tienen fobia al virus y no quieren que yo salga a prácticamente nada. Yo teletrabajo en casa desde hace seis semanas. Llevaba bien estar en casa y no salir ni ver a mi pareja. Él, por situaciones de la vida, se ha quedado atrapado en otra casa. Pero actualmente necesito salir ya de casa. Mi concentración ya es inexistente, duermo fatal y quiero empezar a relacionarme con mi pareja, pero ellos me hacen sentir culpable si salgo o incluso cogiese el virus y lo trajese a casa. De hecho, ya salgo a ver a mi pareja unos ratitos pero esto me hace sentir muy culpable y mal. No sé muy bien que hacer y mi mente ya empieza a tener ansiedad y sentir que soy un foco de infección constante…. Gracias.

R.- Ana, la situación de confinamiento ha hecho que muchísimas personas se hayan visto al igual que tú separadas de las personas que estiman, lo que no ha resultado fácil en absoluto. El paso de los días, de las semanas, hace que nuestras fuerzas y ánimo se debiliten costándonos todo un poco más.

Es natural que quieras estar y compartir el tiempo con tu pareja, pero es cierto que todavía la situación de confinamiento no ha finalizado y debemos continuar cuidándonos y protegiendo a los demás. Recuerda el sentido del confinamiento y que respetándolo estás ayudando a muchísimas personas.

Sentir culpabilidad no te ayuda y los pensamientos sobre ser portadora del virus tampoco. Salir a la calle no es sinónimo de contagio si sigues las medidas de autocuidado e higiene establecidas.

Intenta sustituir esos pensamientos por otros que te ayuden a pensar en positivo, en que poco a poco esta situación va a ir a mejor como en otros países, y que queda menos para estar con tu pareja. Pensad y planificad juntos actividades y proyectos que os gustaría compartir cuando esto acabe.