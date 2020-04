ANTONIO: Tras un ataque de ansiedad me han recetado medicamentos y me da miedo tomármelos. - BuscandoRespuestas.com

P.- ANTONIO: Lo explicaré lo más breve que pueda… El día 15 de marzo tuve que ir a urgencias. Me desperté de madrugada con dolor en el pecho y falta de aire… Allí después de muchas pruebas dijeron que era un ataque de ansiedad… Así se quedó la cosa y después de 5 o 6 días volvió y ya no ha parado. Me ha recetado mi médico de cabecera alprazolan 0.5 y diazepan 5mg y para dormir lormetazepan. Estoy hecho un lío por que soy una persona que solo ha tomado pastillas para la alergia y me pilla de nuevas. La opresión en el pecho ahí sigue… Ayer me mandó citalopram y me sentó fatal… Hoy me lo ha cambiado por otro fármaco. Pero me da miedo y quisiera hablar con un psicólogo… Pero con el estado de alerta no se puede. En fin gracias de antemano.

R.- Antonio, en estos momentos que estés necesitando ayuda para controlar la ansiedad es natural, así que tranquilo. La ansiedad es una respuesta a la difícil situación que estamos viviendo y de la que, poco a poco, con ánimo y aunando fuerzas, vamos a ir saliendo, como lo están ya haciendo otros países.

No todos respondemos igual a un mismo tratamiento farmacológico y puede suceder, como te ha ocurrido, que alguno de los medicamentos recetados no te siente bien. Es por eso que tu médico te está cambiando de fármaco para saber cuál de ellos te conviene y te resulta efectivo.

Sí que puedes encontrar ayuda de un psicólogo online con el que podrás valorar el inicio de un tratamiento.