L: La situación de incertidumbre que vivimos me está generando mucha ansiedad. - BuscandoRespuestas.com

P.- L: Hola, soy una persona que suelo sentir un agobio en situaciones de incertidumbre o tensas (trabajo, conflictos…) Después de tantas semanas, he empezado a sentir una ansiedad más fuerte de lo que estaba habituada y eso me hace pensar que pueda tener algún síntoma. Las primeras semanas de teletrabajo las llevaba mejor, últimamente se hace más cuesta arriba y no consigo concentrarme como debería, me afecta todo mucho más. Por las noches me desvelo muchas veces, incluso sintiendo que tengo sueño, pero no puedo dormir.

R.- L, piensa que cuando las situaciones de incertidumbre se alargan nuestros sentimientos pueden alterarse y mezclarse de manera que nos cuesta un poco más detectar qué nos pasa, qué nos preocupa y qué necesitamos, llegando a sentir una bola emocional interna tan difusa que cuesta poderla despejar y resolver.

Poco a poco vemos que tenemos que ir recuperando una vida más parecida a la de antes con la desescalada. Es un momento nuevo también para todos y que también nos genera incertidumbre.

Ahora bien, durante el confinamiento, lo que si hemos aprendido es que debemos cuidar cada uno de nosotros de nosotros mismos.

Tenemos información de como usar las mascarillas, los guantes, la higiene de manos, las distancias con otros para poder mantenernos sanos. En nuestro autocuidado si tenemos el control y podemos

determinar cómo nos protegemos y durante cuanto tiempo.

El teletrabajo nos exige ser más organizados y esto lo hemos tenido que aprender sobre la marcha.

Quizás puedes ir intercalando espacios de descanso en tu horario laboral para desconectar más a menudo y poder concentrarte mejor después.

Poco a poco verás como tu sueño también mejorará ya que podrás soltar cada vez más el control y dejarte llevar a un sueño reparador.