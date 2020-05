VIDINA: Tengo agorafobia y con el confinamiento han aumentado la ansiedad. ¿Qué debo hacer? - BuscandoRespuestas.com

R.- VIDINA: Buenas, cuento desde cero porque creo que es mejor; tengo agorafobia desde hace 1 año, he tenido tratamiento (paroxetina), que lo dejé al cabo de los 3 o 4 por voluntad propia viendo mejoría, he tenido 1 única sesión psicológica(después de 4 meses sigo esperando una nueva cita), y en esta situación me veo muy estresada, tengo 19 años, estoy estudiando y el hecho de los estudios y todo lo que vivo por esta situación, me está causando demasiada ansiedad, dando repunte a que me den de nuevo ataques de ansiedad y pánico, que muchísimas veces no puedo controlar de ninguna forma. Me acuesto a las 9 de la mañana porque no puedo dormir, he probado muchas formas, me levanto para dar clase a las 11 y no terminan hasta la 13 o 13 y media. Hago 2 comidas diarias, porque se me junta la ansiedad con otra patología que hacen que no tenga nada de hambre, como por tener algo en el estómago, y lo que como me sienta mal. Luego me duermo 1 o 2 horas por la tarde, continúo con la tarea después de la siesta, hasta que me canso o me vuelve a dar la ansiedad extrema. Me siento cansada y agotada. Quiero tomar algo que me rebaje la ansiedad, pero hablar con mi médico actual es inútil ya que cree que mi agorafobia es por la edad y que ya se pasara. Necesito ayuda y no sé qué más hacer, quiero descansar, porque eso está ocasionando que tenga mal humor, menos ganas de hacer nada. A mi familia casi no la veo porque entre la ansiedad y los deberes y exámenes continuos no tengo tiempo ni para respirar. ¿Qué debo hacer? por favor, necesito consejo y ayuda. Muchas gracias, perdonad mi explicación incoherente, a veces que no se ni cómo explicar lo que siento.

R.- Vidina, se ha entendido perfectamente tu explicación. Necesitas contactar con un médico especialista en psiquiatría para iniciar tratamiento psicofarmacológico y psicológico. Si no es posible con tu especialista de referencia, podrías contactar con algún profesional online. Actualmente hay muchos y buenos profesionales de la salud mental que trabajan vía telemática y, dadas las circunstancias que actualmente vivimos, lo hacen de forma desinteresada.

Es importante reducir esos niveles tan altos de ansiedad y poner orden a tu día a día, empezando con los horarios de sueño y de comidas. Busca apoyo también en las personas de tu confianza, que sepan escucharte y acompañarte en estos momentos.