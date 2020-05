MARÍA: No veo a mi pareja desde el inicio del confinamiento y pensar en él me genera ansiedad. - BuscandoRespuestas.com

P.- MARÍA: Desde que comenzó el confinamiento no veo a mi pareja. Llevamos 3 meses y estábamos casi todos los días juntos,lo llevaba bien hasta hace unos días. Ahora al pensar en él me da ansiedad y tengo dudas si lo quiero o no y no recuerdo cómo era cuando estábamos juntos y esto me produce mucha ansiedad y pensar en que cuando esto pase siga sintiéndome así me pone peor. Gracias.

R.- María, el coronavirus ha puesto en cuarentena a muchas parejas que se han visto obligadas a permanecer separadas durante este confinamiento. Tu pareja y tú estabais iniciando una relación y empezando a conoceros. Que tengas dudas sobre tus sentimientos es algo que puede suceder en cualquier relación, llevéis más o menos tiempo.

Averiguarás qué es lo que sientes por él en el momento que os podáis reencontrar, que podáis de nuevo compartir tiempo y actividades juntos. La ansiedad provoca que nos bloqueemos cognitiva y emocionalmente y eso hace que no podamos pensar o sentir las cosas con claridad.

Entiendo que estaréis en contacto telefónicamente y/o por videollamadas, piensa que lo que estáis viviendo también cuenta en la relación, es una manera de conocerse. Comenta con él, en un momento que estés tranquila, lo que te está sucediendo, y quizás hablando con él, puedas darte cuenta que esas dudas surgen de algo tuyo más profundo que de la propia relación.

Intenta no anticipar y disfrutar del momento presente que ambos estáis viviendo planificando todas aquellas cosas que queréis compartir cuando todo esto finalice.