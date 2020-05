ZAID: He terminado una relación durante el confinamiento lo que ha aumentado mi tristeza. - BuscandoRespuestas.com

P.- ZAID: Vivo el confinamiento con mi hija de 30 años que tiene bastante carácter y a veces se pone nerviosa y lo paga conmigo. Además, justo cuando empezó la cuarentena, mi pareja (no convivíamos), me dijo que había conocido a otra mujer y que dejaba nuestra relación de 6 años. Intento llevarlo lo mejor que puedo, pero a veces tengo mucha tristeza y me da por llorar. ¿Algún consejo para sobrellevar la situación? Mil gracias.

R.- Zaid, la situación de reclusión que estamos viviendo ha provocado que las tensiones familiares aumenten. Es una época de cambios, de preocupaciones, de miedos, y si no lo hemos sabido gestionar bien a nivel individual, puede hacer que la convivencia y la comunicación con nuestros seres queridos se complique.

Habla con tu hija, siéntate con ella y comparte cómo te hace sentir, sin culpabilizarle en absoluto, pero si haciéndole saber que entre las dos podéis encontrar otra manera para gestionar sus momentos de nerviosismo y malestar. Hazle saber que también para ti está siendo difícil este momento y que te ayudaría sentirla más cerca y comprensiva contigo.

Estás pasando, no solo por una crisis sanitaria, sino también sentimental. Estás haciendo tu duelo y eso conlleva pasar por diferentes fases, una de ellas la tristeza. Llorar alivia el dolor del alma y nos hacen bien.

Comparte con las personas de confianza tus sentimientos, como te sientes. Contar con su apoyo te ayudará. Busca ayuda de un psicólogo online en caso que vieses que tu estado anímico empeora. Cuídate!.