MIGUEL: Tengo mareos y algunos síntomas extraños, sin fiebre ni tos. - BuscandoRespuestas.com

P.- MIGUEL: Últimamente me siento muy mareado y con tambaleo en el cuerpo, pero no tengo fiebre ni tos aunque hoy respiro un poco peor que ayer porque ayer respiraba mejor. Aunque eso de la respiración ya me paso hace dos semanas lo mismo.

R.- Miguel, sería recomendable que contactaras con tu médico de cabecera o el CAP, para saber la causa de esos síntomas que presentas.