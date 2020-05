FEDERICO: Con el paso de los días siento tristeza al pensar sobre cómo va a ser el futuro. - BuscandoRespuestas.com

P.- FEDERICO: Hola, vivo solo y teletrabajo. Estoy en contacto regularmente con familia y amigos. En general estaba llevando el confinamiento bastante bien, pero últimamente me invade un sentimiento de tristeza. Como un duelo por como era la vida y el mundo antes de la pandemia. Siento tristeza al pensar que cosas como salir al parque o a comer, viajar, etc. ya no vuelvan jamas a ser como antes. Me angustia que el mundo del futuro sea mucho más frío y gris, sin contacto humano, sin forma de explorar, de ver, de sentir…

R.- Hola Federico, creo que habría muchísimas personas que en estos momentos compartirían tus reflexiones y sentimientos. Es una época de incertidumbre, de muchos cambios, de tomar conciencia de muchas cosas de nuestras vidas y no únicamente de forma individual, sino colectiva.

Debemos tener confianza en nosotros mismos, en los avances médicos y entre todos aunar todas nuestras fuerzas para que, poco a poco, nuestras vidas vayan recobrando una nueva normalidad. Seguro que lo conseguiremos, con trabajo, constancia y responsabilidad. Seguro que volveremos a abrazarnos y a realizar todas aquellas cosas que nos hacían y hacen felices.