MARITSA: Intento dar tranquilidad a mi familia, pero la ansiedad me impide dormir. - BuscandoRespuestas.com

P.- MARITSA: Trato de hacer cosas, leer temas no referidos a la pandemia, trato de que mi familia este armoniosa y los tranquilizo para que no se pongan nerviosos, pero yo si estoy ansiosa y no duermo bien. Estoy angustiada, me asusta esta enfermedad por mis hijos por lo que me pueda pasar a mi porque todo lo que se ve, que no podemos estar con nuestros enfermos y el final de la gente que muere sola. Soy una persona muy tranquila pero la verdad que me supera esta situación. Muchas gracias.

R.- Maritsa, gracias a ti por compartir tu vivencia. Te estás esforzando mucho cuidando a los tuyos, a tu familia, para que estén tranquilos y bien. También debes cuidar de ti y encontrar apoyo para poder compartir lo que piensas y lo que sientes. Si no lo verbalizamos, sino buscamos la manera de exteriorizar todo aquello que nos produce malestar, lo que sucede es que ese malestar que aparece durante el día, se traduce en que nuestro sueño, y en consecuencia nuestro descanso, se ve alterado.

Contrasta la información: ha habido y hay mucho dolor por la pérdida de muchas personas a causa de este virus, pero también es muy real que sigue habiendo fallecimientos y contagios pero a un ritmo más lento que semanas atrás. Debemos tener en cuenta también que la mayoría de las personas han tenido síntomas leves y se han recuperado bajo pautas médicas permaneciendo en casa. Y otras que, hospitalizadas, también han superado al virus.

¡SÚMATE A NUESTRA COMUNIDAD! Podrás escuchar nuestros podcast, recibir un boletín semanal con las novedades, escribir comentrios, enviar preguntas… Hazte una cuenta ahora GRATIS

Poco a poco estamos avanzando, y como nosotros, también lo están haciendo otros países. Aquí ya se están tomando medidas que alivian el confinamiento, el camino de retomar una nueva normalidad en nuestras vidas. Esto debe darnos aliento y esperanza para seguir con fuerza y ánimo positivo.