GABRIELA: El miedo a contagiarme por el coronavirus me impide dormir. - BuscandoRespuestas.com

P.- GABRIELA: Tengo miedo y no puedo dormir, pienso que me voy a infectar con el virus. Siento que me falta el aire, busco tranquilizarme para poder descansar, todo esto se intensifica en las noches.

R.- Gabriela, una de las principales consecuencias que está teniendo el confinamiento es que se vean alterados nuestros ritmos normales del sueño y eso impide tener un descanso reparador.

Sentir miedo es natural ante situaciones que percibimos como amenaza y ante las que entendemos que debemos protegernos. Lo que debemos es aprender a gestionar este miedo para que no nos supere. Evita antes de irte a dormir leer información sobre el virus o ver los informativos .

Realiza alguna actividad antes de acostarte que pueda relajarte (darte un baño, ver alguna película divertida, escuchar música…).También puedes realizar alguna técnica de respiración profunda (online puedes encontrar algún vídeo tutorial) o de Mindfulness, que se centra en el aquí y ahora.

Debes dar espacio a los pensamientos racionales y positivos, y dar fuerza al hecho de que, si te estás cuidando y protegiendo, el contagio no tiene por que producirse.Comparte con personas de tu confianza como te sientes, te ayudará sentirlos cerca.