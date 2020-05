FÁTIMA: La ansiedad me provoca falta de atención y caída del pelo ¿es normal? - BuscandoRespuestas.com

P.- FÁTIMA: Tengo el estómago metido desde que me despierto. Tengo ansiedad y muchos temblores durante el día. Todo me agobia y me cuesta mucho recordar y prestar atención. Tengo muchos sueños por las noches y no desaparecen y es como que la vida es un sueño. A la hora de ir a un sitio donde hay gente me empiezo agobiar y tengo que salir me quedo como ida. Y se me esta cayendo mucho el pelo. Noto como mi cuello, hombros y otras partes del cuerpo se me ponen rígidos.

R.- Fátima, la ansiedad es una respuesta al estrés que estamos viviendo, en estos momentos a la incertidumbre sobre cómo va a ir evolucionando nuestra vida hasta volver a la nueva normalidad y cómo vamos a ir afrontándola.

Estados de estrés y miedos intensificados pueden desencadenar esos episodios de irrealidad que has experimentado en algún momento.

¡SÚMATE A NUESTRA COMUNIDAD! Podrás escuchar nuestros podcast, recibir un boletín semanal con las novedades, escribir comentrios, enviar preguntas… Hazte una cuenta ahora GRATIS

Contacta con tu médico de cabecera o el CAP para que pueda ayudarte a reducir sintomatología ansiosa con tratamiento farmacológico. Técnicas como la relajación, o Mindfullness ( puedes encontrar cursos online) pueden ayudarte también, junto con el tratamiento médico, a gestionar la ansiedad.