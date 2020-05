ELI: Despierto sobresaltada durante la noche y salir a la calle me produce taquicardias. - BuscandoRespuestas.com

P.- ELI: Me cuesta dormir bien y por las noches me despierto de madrugada sobresaltado y completamente bañada en sudor. Estoy inquieta y tengo problemas para concentrarme. Salgo a la calle 1 vez a la semana a comprar y me provoca dolor de cabeza, dificultad para respirar y taquicardia.

R.- Eli, vivir con tensión, con sensación de incertidumbre, de falta de control, provoca alteraciones en el sueño, y que tengas varios despertares durante la noche. También afecta a nuestra capacidad de concentración. Cuando despiertes sobresaltada evita encender la luz, levantarte o mirar el reloj para saber que hora es. Intenta permanecer en la cama, pensar y confiar en que puedes volver a dormirte cuando lo desees. Acompaña este pensamiento con una imagen agradable para ti.

Los sobresaltos se deben a que tu cerebro está intentando mientras duermes, ordenar y digerir todo lo que vives y sufres durante el día. En el momento en que esto ocurra, intenta, aun estando a oscuras, reconocer tu habitación, tu entorno, y saber que ese sobresalto fue causado por el sueño. Para volver a dormir, te ayudará realizar algún ejercicio de relajación.

Nuestros hogares se han convertido en el lugar donde nos sentimos seguros y al salir a la calle es donde percibimos que está el peligro. Realiza alguna técnica de relajación, de respiración profunda antes de salir. Confía en ti, en que estás tomando las medidas de protección indicadas y necesarias para cuidarte y protegerte.