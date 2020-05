JOSÉ MARÍA: El confinamiento me produce estrés y no puedo dormir ni relajarme. - BuscandoRespuestas.com

P.- JOSÉ MARÍA: Buenas tardes: soy paciente anticoagulado desde hace 9 años. Tras una operación de cambio de prótesis mitral, he tenido 3 fibrilaciones auriculares de las cuales ya estoy completamente recuperado. Desde hace unos días tengo mucho estrés, más del que tenía. Tomo orfidal 1 mg desde hace años para poder dormir, pero me es insuficiente en este momento. He subido la dosis a 1,5 al día, pero de vez en cuando tengo dolores de cabeza y me siento muy agobiado por el confinamiento, no pudiendo relajarme. A veces pierdo el control y tiendo a no poder estarme quieto, lo curioso es que me pasa casi siempre al mediodía, ¿qué consejo me pueden dar?

R.- José María, es natural que el estrés haya aumentado. El estado de confinamiento, la incertidumbre que genera sobre como va a evolucionar todo hasta ir recobrando una nueva normalidad, más las preocupaciones individuales, provocan ansiedad y hacen, entre otras cosas, que nuestro sueño y descanso se vea alterado.

Contacta con tu médico de cabecera para que sea él quien ajuste la dosis que ahora mismo necesitas, y hazle saber cómo te estás encontrando y que es al mediodía el momento en que se agudiza el malestar. Él será quien te indicará la causa y te ayudará a que la ansiedad disminuya.

Podrías acompañar el tratamiento psicofarmácológico con alguna actividad que te relajase, que te aportara calma. Técnicas como la respiración profunda o relajación (puedes encontrar online cursos) podrían serte muy beneficiosas.

Comparte cómo te sientes con alguien de tu confianza, que sepa escucharte y comprenderte. Contar con ese apoyo será beneficioso para ti.