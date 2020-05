LUCILA: Estoy en paro y no recibo ayudas. Tengo ataques de ansiedad y mucha angustia. - BuscandoRespuestas.com

P.- LUCILA: Soy madre soltera de dos pequeños. Estoy en paro, sin ayudas, he sufrido de depresión y ansiedad durante años.. y en esta última semana los ataques de ansiedad aumentan.. no estoy tomando la medicación que me mando el psiquiatra porque no sé si estaré muy drogada para atenderlos… estoy muy angustiada .. ayuda por favor.

R.- Lucila, sería muy recomendable en tu caso que te pusieses en contacto con tu psiquiatra para iniciar de nuevo tratamiento psicofarmacológico. Seguro que ajustará la dosis que necesitas para que puedas atender y cuidar de tus hijos.

También, y si no lo has hecho ya, podrías contactar con asuntos sociales y exponer tu caso. Infórmate también de aquellas iniciativas solidarias que debido a los difíciles momentos que estamos viviendo, ayudan y apoyan de forma desinteresada a personas, como en tu caso, en situación de vulnerabilidad.