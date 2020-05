GABRIEL: Paso gran parte del día llorando y sin ánimo para hacer nada. Necesito ayuda. - BuscandoRespuestas.com

P.- GABRIEL: Hace tiempo me dijeron que tenía síntomas de distimia; en la cuarentena experimento una sensación de tristeza y de soledad. Normalmente solo me pasaba algunos días, pero ahora llevo días así, son días en los que paso una gran parte del día llorando sin tener ánimo de realizar algo, ni siquiera puedo concentrarme para hacer algo, y tengo la sensación de necesitar cariño, o necesitar alguien que me escuche.

R.- Gabriel, entiendo que quien te habló de distimia fue un profesional con el que igual recibiste algún tipo de tratamiento psicológico y/o farmacológico. Contacta si es posible con él y hazle saber que esos síntomas de los que en su momento le hablaste, los estás experimentando con mayor frecuencia e intensidad. Si no es posible contacta con algún psiquiatra online con el que podáis valorar inicio de tratamiento. La medicación te ayudará a sentirte mejor.

Esa necesidad de cariño y de escucha, búscala en personas de tu entorno con las que tengas confianza y comparte con ellos tus sentimientos. Sentir su apoyo y afecto te serán de gran ayuda en estos momentos.