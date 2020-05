MOISES: Tengo miedo. Respiro mal y pienso que tengo coronavirus. - BuscandoRespuestas.com

P.- MOISES: Tengo miedo, mucho miedo. Me cuesta respirar tengo reflujo. A veces pienso que tengo coronavirus, pero solo tengo tos y me falta el aire. Sufro de un goteo post nasal crónico y de verdad tengo mucho miedo. Ayúdenme por favor, los nervios me hacen respirar menos.

R.- Moisés, tener miedo es algo natural y necesario para nuestra supervivencia, nos pone en estado de alerta y nos ayuda a afrontar verdaderos peligros. Si el miedo es excesivo nos puede llegar a paralizar y nos puede perjudicar.Es importante, como tú bien haces, aceptar que tenemos miedo, aunque sea una emoción desagradable y que no nos guste experimentar, porque sólo así podremos manejarlo y hacerle frente.

Ponte en contacto con tu médico de cabecera y consúltale esos síntomas de los que hablas, él

te ayudará a comprender a qué es debida esa falta de aire y así ganarás en tranquilidad. La ayuda farmacológica también podrá ayudarte a disminuir ese estado de nerviosismo y recuperar el equilibrio emocional.