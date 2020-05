SABRINA: Sufro ataques de pánico y me da miedo tener alguna enfermedad grave. - BuscandoRespuestas.com

P.- SABRINA: Hola, vengo sufriendo ataques de pánico, no duermo. Estoy desesperada siento que en mi cabeza tengo algo que me aprieta. Me mareo y a la vez sufro de migraña por la medicación. Me da miedo tener algo grave. Tengo 27 años y soy mamá de 3 niños que me necesitan. No puedo disfrutar un segundo, me la paso llorando. Necesito que me ayuden.

R.- Sabrina, los ataques de pánico son un indicador del gran esfuerzo que estás haciendo día a día

por seguir adelante y cuidar de tus hijos. El agotamiento mental y físico, la tensión, la ansiedad, puede hacer que se manifiesten físicamente en esos mareos, migrañas y provocar alteraciones en tu descanso y sueño.

Contacta con un médico especialista en psiquiatría, la medicación podrá ayudarte a reducir los niveles de ansiedad, eso te beneficiará en tu bienestar emocional y físico. Busca apoyo en familiares y amigos, y comparte con ellos tus sentimientos. Sentir que te escuchan y acompañan en estos momentos será muy beneficioso para ti.