CARLOS: Despierto durante la noche con sensación de falta de aire. ¿Cómo puedo superarlo? - BuscandoRespuestas.com

P.- CARLOS: Hola, no fumo no bebo ni consumo drogas. Muchas gracias por este servicio que nos viene muy bien a mucha gente. Mi caso es el siguiente, llevo un mes en cuarentena sin síntomas de Covid 19 y ayer estaba normal y cuando me fui a la cama tipo 1:00am me estaba quedando dormido y me desperté con falta de respiración y nunca antes me había pasado. Después me entró miedo en el cuerpo y me levante a caminar por la casa tipo 2:00 am volví a la cama y nuevamente me estaba quedando dormido cuando volví a despertarme con falta de aire y con mucho más miedo. Prendí la tele hasta las 6:00 am, intente otra vez quedarme dormido y lo conseguí, dormí 5 horas y me levante con miedo y con muchos nervios Es una sensación muy estresante. Llevo despierto 4 horas y no se me quitan los nervios ni el miedo y me angustio más cuando pienso en que esta noche tengo que dormir. No sé que hacer. Estoy con mis padres, mi hija y mi mujer, pero no quiero que ellos lo noten. Esto nunca antes me había pasado y no quiero preocuparlos porque ya bastante tienen con esta situación que estamos pasando todos. Necesito ayuda para saber cómo puedo superar esto. Gracias por su ayuda y espero una pronta respuesta.

R.- Hola Carlos, gracias a ti por compartir. Acostumbras a cuidar de tu salud y se hace especialmente evidente en estos momentos que es así porque llevas un mes de cuarentena cuidando de ti y de los tuyos.

La tensión acumulada estas semanas de confinamiento afecta al sueño y puede llevarte, como te ha ocurrido, a varios despertares durante la noche. Deberías consultar con tu médico de cabecera a qué puede ser debida esa falta de aire y así saber que puedes hacer si otra vez te sucede.

¡SÚMATE A NUESTRA COMUNIDAD! Podrás escuchar nuestros podcast, recibir un boletín semanal con las novedades, escribir comentrios, enviar preguntas… Hazte una cuenta ahora GRATIS

Recuerda que aunque sea natural sentir miedo, hay que evitar dejarse llevar por él, confiando en ti y en que puedes manejarlo. El miedo, además, genera muchas sensaciones corporales que pueden confundirse. Es importante que pienses que cada noche no es igual, y si todo a nivel orgánico está bien (te lo dirá tu médico), podrías realizar antes de acostarte alguna actividad que pueda relajarte (tomar una ducha, escuchar música, ver alguna película divertida..), o practicar alguna técnica de relajación que puedes encontrar online, que te pueda ayudar a gestionar el temor de irte a dormir.

Te invito a que compartas con tu mujer cómo te sientes. Seguro que está percibiendo que no estás bien y seguro quiere ayudarte. El hecho de poder expresar lo que sientes, sentirte escuchado y acompañado, te hará bien.