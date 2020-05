ANONIMO: No duermo bien. Siento ansiedad y temores. - BuscandoRespuestas.com

P.- ANONIMO: No duermo bien. Siento mucha ansiedad y temores. Bebo alcohol y me quedo más tranquilo pero luego es peor. Al avanzar el día me duele la garganta. Muchas gracias.

R.- Sentir miedo, ansiedad y alteraciones en nuestro sueño y descanso es algo que están sufriendo muchísimas personas, que entenderían y compartirían contigo el cómo te sientes en estos momentos. Contacta con tu médico de cabecera sobre ese dolor de garganta y sobre tu ansiedad y miedos. La medicación puede ayudarte a sentirte algo más relajado y a encontrar un equilibrio.

Respecto a lo del alcohol, tú mismo te has dado cuenta que es una vía no satisfactoria para canalizar esa ansiedad, así que te invito que aprendas a gestionarla con otras técnicas más saludables, de relajación, de respiración profunda, un curso de Mindfulness (centrado en el aquí y ahora) que puedan servirte de ayuda y complementarias al tratamiento médico. Ocupa tu día alguna actividad que te entretenga , que te motive y te genere bienestar.