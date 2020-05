PAULIN: Mi novio está hospitalizado y me siento culpable por no poder estar con él. - BuscandoRespuestas.com

P.- PAULIN: Hace un par de días la mamá de mi novio falleció por posible COVID. El se había sentido un poco mal pero pasó desapercibido por la situación de su madre, hoy por la madrugada me mando un mensaje diciendo que se sentía muy mal y que iría al hospital … no vivimos cerca y me provoca culpabilidad y ansiedad que no pueda acudir al hospital para estar con él.

R.- Paulin, siento el fallecimiento de la madre de tu novio y os mando mucha fuerza para afrontar este difícil y doloroso momento. No poder acompañar de forma presencial a las personas que queremos en momentos en los que especialmente nos necesitan, no es lo deseable y añade dolor. No eres responsable, de la situación que actualmente vivimos, así que no debes sentir culpabilidad.

Piensa que hay muchas maneras de estar a su lado, de cuidar y acompañarle. Además de las videollamadas, puedes escribirle, puedes hacerle llegar por escrito lo que sientes por él y que cuenta contigo para pasar este duro trance. Confía en que el personal sanitario le va a cuidar y atender con profesionalidad y cariño.

¡SÚMATE A NUESTRA COMUNIDAD! Podrás escuchar nuestros podcast, recibir un boletín semanal con las novedades, escribir comentrios, enviar preguntas… Hazte una cuenta ahora GRATIS

Busca apoyo en la gente que te quiere y en la que tienes confianza para compartir con ellos la situación que estás viviendo. ¡Mucho ánimo!.