NATALIA: Mi hijo no puede dormir y tiene miedo. ¿Cómo puedo ayudarle? - BuscandoRespuestas.com

P.- NATALIA: Hola tengo a mi hijo de 21 años que tiene insomnio. De madrugada viene a mi cama y dice que se siente mal y de la nada se pone a llorar.. no puede dormir tiene miedo tiembla. No sé qué es lo que tiene, necesitamos ayuda. No consume drogas ni alcohol.

R.- Hola Natalia, eres una persona de referencia y muy importante para tu hijo. Por ello acude a ti con la confianza de que tu podrás escucharle y darle soporte, cariño, cobijo y comprensión.

Aunque tenga 21 años, en este momento la situación debe estar sobrepasándolo y nota que solo no puede calmarse y por eso busca, acertadamente, alguien que le pueda ayudar a regularse. No hay nadie mejor que su madre si está abierta y ofrece calidez y amor.

Los jóvenes son un colectivo que está sufriendo mucho esta situación. Hay poco reconocimiento para su situación. Algunos ven como sus estudios cambian de repente o se truncan, o sus trabajos, su futuro cercano de repente da un giro que nadie esperaba y pueden tener miedo a este futuro incierto ya que, aunque ya no son niños, todavía no tienen experiencia ni seguridad ni medios para salir adelante solos.

Después de dejarle llorar y consolarle, pídele que te explique qué es lo que siente, qué piensa, cuáles son sus miedos. Dile que puedes escucharle sin límites y que eso le va a ayudar.

Anímale a seguir compartiendo contigo sus preocupaciones y recuérdale, explicándole experiencias reales de tu vida, que las cosas tienen un principio y un final aunque, a veces, antes de encontrar la salida, pueda parecer algo difícil que no acabará nunca.