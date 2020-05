CARLOS: Tengo mucha ansiedad y mucho miedo. Ya no tengo ganas de vivir. Necesito ayuda. - BuscandoRespuestas.com

P.- CARLOS: Necesito ayuda. Tengo mucha ansiedad, miedo, no puedo dormir, tengo ganas de morir, no quiero vivir más. No sé qué hacer, tal vez el encierro me esta deprimiendo.

R.- Carlos, el tiempo va pasando, hace ya muchos días que estamos confinados y tenemos menos paciencia. Recuerda que lo estamos haciendo para protegernos y proteger a otros. El desconfinamiento es un poco más complicado de lo que quizás pensamos al principio, y es posible que esto te esté produciendo esta ansiedad, miedo y ganas de morir que comentas.

Estás empezando a notar que vas acercándote al límite de tus fuerzas y no es fácil reponerse. Piensa que estos sentimientos que compartes están presentes en muchos miles de personas. Ahora tenemos que ponerle más esfuerzo al esfuerzo.

¡SÚMATE A NUESTRA COMUNIDAD! Podrás escuchar nuestros podcast, recibir un boletín semanal con las novedades, escribir comentrios, enviar preguntas… Hazte una cuenta ahora GRATIS

Fíjate que, poco a poco, van cambiando las cosas y aparece un poquito de lo que teníamos antes: salir a pasear o hacer deporte es algo que hemos recuperado, aunque sea un trocito pequeñito. Se van a ir añadiendo otras cosas que nos harán sentir un poco más como antes.

De todos modos, si crees que puede ayudarte para dormir y relajarte un poco, puedes consultar a tu médico de cabecera sobre qué podría aconsejarte tomar, para que tengas algo de ayuda farmacológica. También puedes buscar el contacto con amigos o familiares. Un psicólogo podría también ayudarte a encontrar fuerzas para entender qué te esta pasando y como seguir día a día.