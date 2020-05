JOEL: Soy el encargado de salir a comprar y empiezo a experimentar ansiedad, angustia y miedo. - BuscandoRespuestas.com

P.- JOEL: Generalmente yo soy quien va a comprar la comida, pero con las últimas noticias y otros rumores desde ayer siento que me falta el aire aunque puedo respirar bien. Cuando me distraigo no me siento así, pero después de un rato vuelvo a pensar en el tema,me siento nervioso, angustiado, a veces me duele el pecho.

R.- Joel, estamos lidiando con una serie de conductas nuevas a las que no estábamos acostumbrados y a las que nos tenemos que adaptar a marchas forzadas. Seguramente poco a poco te has ido adaptando a los rituales de limpieza para ir a comprar. La salida de casa con el desconfinamiento hace que más personas estén en los supermercados y en la calle, y este cambio nos puede producir inseguridad y miedo al contagio.

Tu cuerpo te está mostrando estos sentimientos con las sensaciones que describes: la angustia y el dolor en el pecho. Como ello desaparece cuando te distraes, podemos partir de la base de que es ansiedad.

¡SÚMATE A NUESTRA COMUNIDAD! Podrás escuchar nuestros podcast, recibir un boletín semanal con las novedades, escribir comentrios, enviar preguntas… Hazte una cuenta ahora GRATIS

Busca distraerte tal como estás haciendo. Si tienes alguna duda sobre tu estado de salud consulta al médico para que te oriente. Recuerda que nos vamos acostumbrando a todo a medida que van pasando los días y se va sintiendo como más normal.