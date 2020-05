FERNANDO: Tengo síntomas pero me da miedo acudir al médico. - BuscandoRespuestas.com

P.- FERNANDO: Tengo un problema de infección en la garganta y dolor de espalda. Tengo miedo, ansiedad por el Covid-19. Sudo mucho siento que sí voy al hospital ya no voy a regresar. Ya me cansé de esta situación. Llevo semana y media y no sé qué hacer. Solicito consejo, ayuda. Tengo temor de dejar a mi familia.

R.- Fernando, en este momento los hospitales tienen separadas las zonas donde reciben tratamiento los enfermos de Covid de otras zonas donde reciben atención personas que padecen otras dolencias. Si acudes a tu centro de atención primaria también encontrarás una zona de atención a personas sanas que necesitan ser visitadas y atendidas para obtener un diagnóstico de lo que les pasa.

No tengas miedo de dejar que un médico te examine y te proponga cuál es el tratamiento que te puede servir para aliviar tu dolor. Si quieres estar más seguro, llama a tu centro de salud donde sueles acudir e infórmate sobre cómo es la recepción de personas que no presentan síntomas de Covid. Pide hora y deja que tu médico de referencia te diga que te puede ayudar.