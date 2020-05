NATALIA: Tengo miedo de morir mientras duermo. - BuscandoRespuestas.com

P.- NATALIA: Buenas tardes, quiero comentar que desde hace semanas atrás no he dormido bien. Voy a dormir y siento como hormigueo en el cuerpo y siento que me voy a quedar. Siento como si el corazón me brincara, no sé, es algo muy raro que nunca me había dado y las piernas y lo pies como si se me durmieran. Me sudan las manos y los pies y no sé qué hacer, no sé qué es. Estoy preocupada y siento miedo a dormir porqué pienso que me voy a quedar. Se me dificulta mucho dormir … No sé si es algún problema de salud o algo en lo que ustedes me puedan ayudar. Me siento desesperada con lo que me está pasando y sinceramente no sé qué hacer, les agradecería de todo corazón si me pudieran ayudar con algo.

R.- Natalia, los síntomas que describes son muy parecidos a la manifestación del estrés en nuestro cuerpo. Al notarlos te cuesta dormir porque estás en vigilancia ya que percibes todo ello como si estuvieras en una situación peligrosa.

Ahora que se puede salir para hacer deporte procura salir un poco cada día notando el aire fresco por la mañana y el movimiento de tu cuerpo.

De todos modos, si estas sensaciones persisten procura consultar con tu médico de referencia porque quizás necesitas un apoyo farmacológico para relajarte y empezar a recuperar la sensación de calma y relax y, sobretodo, empezar a dormir de forma regular lo que le dará una tregua a tu sistema nervioso y podrá recuperar de nuevo de la sensación de descanso y de tener más control.