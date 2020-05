PAULA: No puedo dejar de pensar en el pasado e imaginarme el futuro. Me agobia y me frustra. - BuscandoRespuestas.com

P.- PAULA: No puedo dejar de pensar en el pasado e imaginarme el futuro. Son pensamientos obsesivos compulsivos. No paro de pensar, me agobio mucho, me frustro y no sé qué hacer para estar presente.

R.- Paula, nos hemos encontrado en un estado de confinamiento que nunca imaginamos, incluso el regreso a nuestras vidas, a esa nueva normalidad está lleno de incertidumbre por lo que hemos aprendido y estamos aprendiendo a vivir en el presente, centrando nuestra mirada y atención en nuestro día a día, sabiendo que poco a poco se van a ir resolviendo algunas de las preguntas y situaciones que nos preocupan tanto a nivel individual como colectivo.

La frustración es un sentimiento difícil de asimilar ya que es todo aquello que anhelamos y no podemos satisfacer, es aquello que no hemos logrado. Es importante que detectes qué es lo que te provoca este sentimiento y en qué momento o situación concreta aparece, que lo asumas (aunque cueste), y que pienses en todas esa cosas que si has conseguido en tu vida, en todo aquello que hayas podido desear, aunque para ti ahora no tengan importancia o sentido. Anótalas para ser más consciente de ellas. Confía en que como esas otras veces, también ahora podrás y serás capaz de lograr muchas otras cosas.

Te podría ayudar pensar en el presente la práctica de Mindfulness (atención plena), puedes encontrar cursos online. Se centra en el aquí y ahora y te ayudará a mejorar tu bienestar emocional.