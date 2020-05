ANGIE: Durante la cuarentena han aumentado los pensamientos negativos. - BuscandoRespuestas.com

P.- ANGIE: Desde hace 3 años he empezado a sentir que algo me falta y nada me llena. Estudio psicología, voy en 9 semestre por ello tome la decisión de hacer un intercambio para ver si llenaba eso … pero nada…. ando en Brasil, estoy con una familia que me acogió durante las practicas .. Realmente antes era una chica extrovertida alegre rodeada de amigos … pero últimamente me siento muy insegura, falta de confianza, baja autoestima y demás .. Cuando me preguntan algo siempre digo cosas incoherentes y me siento más distraída. La verdad, no sé qué hacer pues en esta cuarentena se han incrementado mis pensamiento negativos, lejos de mi familia y amigos .. También me he cuestionado mucho y pienso que escogí una carrera que no me llena y que no es mi vocación … Siempre que hablo pienso que me criticarán y demás .. solo espero que me ayuden, no sé qué hacer.

R.- Angie, por lo que comentas, eres una persona valiente que toma decisiones como la de marcharte a Brasil para encontrar respuestas y sentido a tu vida. Seguro, que aunque difícil en estos momentos, por estar alejada de tus seres queridos, estás aprendiendo mucho de ti y de todo lo que eres capaz.

Cuestionarnos, darnos cuenta de que hay cosas que no queremos, y el equivocarnos, forman parte de la vida y de nuestro crecimiento personal. Lo importante es que nos escuchemos y que, dentro de nuestras posibilidades, dirijamos nuestras vidas hacia donde queremos y deseamos, entendiendo todo lo vivido como un aprendizaje que siempre va a quedar en nosotros.

Podrías contactar con un psicólogo, puedes hacerlo online, y valorar entre los dos iniciar un tratamiento. Podrá ayudarte a trabajar la relación contigo misma y a que recuperes la confianza en ti. Apóyate en tu familia y amigos, personas que te quieren, y comparte con ellos lo que sientes. Mucho ánimo!.