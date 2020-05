MARCO: Duermo mal por las noches. Me despierto con miedo y ansiedad. - BuscandoRespuestas.com

P.- MARCO: Hola, desde que ha iniciado la cuarentena he tenido sensaciones como dolor en pecho y vacío en el estómago. Siempre he sido una persona que le fascinan los deportes y no sé si tiene esto algo en el cambio de vida. Si he tenido ataques de ansiedad, lo he controlado con actividades como pintar, limpiar la casa, etc. Por las noches o madrugadas me despierto con esa sensación y da miedo por el exceso de información por internet y lo que pueda ser. Me hice exámenes de sangre donde salió todo normal, solo algo bajo el azúcar. Antes de cuarentena bebía 3 tazas de café por día, empezando la cuarentena las deje por miedo a que la ansiedad se agrave, y por recomendación médica tomo 1 para relajarme. Me asusta que a mi corta edad tenga estos problemas y sea grave. Y quisiera saber que si seguiré haciendo ejercicio que es lo que más me encanta hacer.

R.- Marco, esas sensaciones corporales que has experimentado podrían ser manifestaciones de la ansiedad. Es natural que ante los cambios que están sucediendo en nuestras vidas, ésta aparezca. Hay muchos miles de personas que entenderían como te sientes porque, de hecho, les sucede lo mismo, y entre ellas, mucha gente joven como tú.

Comentas que has podido gestionar la ansiedad realizando actividades que te han distraído, así que es una información que debes tener en cuenta para seguir encontrándote mejor: la de realizar tareas que te ocupen y te distraigan. Sigue con hábitos de alimentación saludables. Confía en que te estás cuidando y continúa con las pautas y recomendaciones de tu médico. Contacta con él si el malestar aumenta.

Evita la sobreinformación, sobretodo antes de irte a dormir. Tal como has podido comprobar, desde hace unos días, podemos practicar deporte, así que sigue realizando una de las cosas que más feliz te hace y que te va a proporcionar bienestar.