VANESSA: Me provoca mucha angustia estar en casa. Cuando vuelvo de comprar me deprimo. - BuscandoRespuestas.com

P.- VANESSA: Me provoca mucha angustia estar en mi casa. Cuando llego de hacer compras me deprimo. Siento que estoy presa. Me volvió la gastritis. No sé qué hacer. Me siento muy mal!!!

R.- Vanessa, llevamos mucho tiempo confinados y es natural que las fuerzas y el ánimo decaigan. Estamos ahora en la fase de desconfinamiento y todavía tenemos que seguir teniendo paciencia y constancia para poder volver a esa nueva normalidad.

El permanecer confinados lo hacemos para protegernos, cuidarnos, y no sólo a nosotros, sino también a los demás. Tiene sentido hacerlo y es ese pensamiento el que debe primar cuando llegamos al límite de nuestra paciencia o fuerzas. Entender que nuestros hogares han sido, y siguen siendo, el lugar que nos ha ofrecido y ofrece esa seguridad y protección necesarias para estar sanos.

Deja espacio a este pensamiento y a otros como que poco a poco,aunque a pedacitos pequeños, vamos recuperando el salir, pasear, practicar deporte, y que a medida que pasen los días, semanas, se irán añadiendo, como ya está ocurriendo, otros elementos que nos harán sentir cada vez mejor. Busca apoyo en las personas que tienes confianza y comparte tus sentimientos con ellos.Te ayudará sentirte acompañada por ellos.