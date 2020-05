HANNA: No he salido de casa en 8 semanas. Lo intento pero me provoca ansiedad. - BuscandoRespuestas.com

P.- HANNA: Hola, tengo 28 años, tengo asma bronquial y estuve en el hospital durante una semana con neumonía en abril. La prueba de coronavirus resultó negativa. En estas 8 semanas no he salido de la casa ni una vez, ni para ir al supermercado, para ir a la farmacia ni a ningún otro lugar, sólo al hospital y de regreso a casa. Intento mucho salir pero no puedo, me siento muy ansioso y deprimido. He sufrido el síndrome del trastorno de ansiedad desde hace 15 años.

R.- Hanna, me alegro que te hayas recuperado de tu neumonía y que la prueba del coronavirus resultara negativa. Entiendo que si hablas de trastorno de ansiedad, habrás estado y/o recibido tratamiento con algún profesional de la salud .

Es un buen momento para recurrir a él si es posible, y si no, contacta con algún médico especialista en psiquiatría con el que podáis valorar iniciar un tratamiento farmacológico y psicológico que te ayude a afrontar el poder salir de casa e ir poco a poco ganando seguridad y tranquilidad.