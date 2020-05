JUAN: Me han recetado un fármaco para dormir pero no sé si tomarlo. - BuscandoRespuestas.com

P.- JUAN: No puedo dormir. A las 3 horas de acostarme me despierto. Me han recetado noctamid. Quiero saber si es adecuado. Tengo 75 años.

R.- Juan, si te las ha recetado un médico, entiendo que estará bien pautado y más aún si se trata de tu médico de cabecera, que es quien te conoce y sabe lo que te conviene y te sienta bien. Si tienes dudas, puedes pedir una segunda opinión a otro experto en medicina.