ANÓNIMO: Tengo ansiedad porque mi empresa me obliga a hacerme el test del Covid-19. - BuscandoRespuestas.com

P.- ANÓNIMO: Mi empresa está haciendo test masivos y nos obliga a los empleados a realizárnoslos. ¿Esto es legal? Me genera ansiedad saber que van a meterme en una base de datos y encima no puedo negar el tratamiento de dichos datos. Es como exponer el historial médico privado clasificándonos por positivos y negativos… Dios sabe para qué usaran esa información… Y si las cosas van mal dadas y hay despidos ¿despedirán a los enfermos primero? No sé qué hacer, si me niego quizá tomarán represalias y esto me genera más ansiedad aún.

R.- Entiendo que esta situación te genere preocupación y ansiedad. Sería recomendable que te pusieses en contacto con un abogado laboralista para que pudiese explicarte bien en qué consiste ese proceso una vez realizados los test, y cuáles son los derechos que como trabajador te corresponden. Disponer de tal información te hará ganar algo de tranquilidad y disminuirá tu ansiedad.