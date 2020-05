YONY: Comencé el confinamiento antes del estado de alarma y cada vez tengo más ansiedad. - BuscandoRespuestas.com

P.- YONY: Hola pues mi problema es el siguiente desde que empezó este problema de la pandemia y mucho antes de que decretaran las alertas y medidas sanitarias, yo y mi familia ya habíamos tomado precauciones, en medio de esto como 1 mes y medio antes de que pusieran la cuarentena. Pero ya con varios casos tuve que hacer un viaje por carretera urgente, me preocupé bastante creyendo que tenía el virus al pasar más de dos semanas y no tener síntomas pues me relaje un poco más. Esto del confinamiento me tiene muy mal, tengo mucha ansiedad e irritabilidad e intranquilidad. Hace 3 semanas mi hermana y su marido, con los que vivo, tuvieron faltas de olor y de olfato y algo de fiebre y digamos que síntomas de gripe, pues lo mandaron para la casa hacer aislamiento y más nada, nunca un doctor ni siquiera los consulto. Una de mis dos sobrinas tuvo fiebre pero solo un día y la más grande no, ni yo tampoco he tenido ningún síntomas (solo los que me provocaba yo mismo porque tengo algo de hipocondría y ansiedad y ataques de pánico). Pero resulta que de un tiempo para acá me estoy sintiendo muy mal, como que me cuesta respirar y a veces se me va hasta el aliento, es como que estoy en alerta de mi respiración cada segundo. Incluso me he despertado con miedo a que no pueda respirar, se me oprime la garganta, me dan taquicardias y mareos sin poder casi ni caminar, y lo que me sorprende es que cuando mi mente se ocupa o estoy haciendo algo todo se desaparece. Me preocupa tener el virus y llevo casi 1 mes en esta situación. Que podría hacer. Gracias.

R.- Yony, llevas cuidándote desde hace muchas semanas. El cuidarse es protegerse a uno, a su familia y al resto de la ciudadanía. Hablas con términos técnicos sobre cómo te sientes (hipocondría, ataques de pánico, ansiedad) por lo que entiendo que quizás en algún momento recibiste tratamiento por parte de algún profesional de la salud.

Quizás sería conveniente que contactaras con él/ella para que pudiese recetarte algún psicofármaco que te ayudase a reducir niveles de ansiedad. Si no es posible también puedes contactar con el CAP.

El miedo puede hacer que sintamos sensaciones corporales que nos pueden confundir, ya que no son debidas a causa orgánica, sino respuestas físicas al experimentar emociones intensas. Sigue ocupando tu tiempo en cosas que te distraigan, que te gusten y reconforten. Como tú bien dices, cuando nuestra mente está centrada y ocupada en algo que nos agrada e interesa, aparca todos aquellos pensamientos negativos que nos crean malestar.