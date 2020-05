MARÍA: La mala relación entre mis padres y una ruptura sentimental me están provocando mucha ansiedad. - BuscandoRespuestas.com

P.- MARÍA: Buenas tardes. Tengo 22 años y estoy a punto de acabar mi carrera. Debido a esta situación tuve que venirme a pasar la cuarentena a casa. Llevo desde pequeñita con ansiedad, durante estos meses he tenido varios cuadros de ansiedad por una ruptura de pareja justo antes de que comenzara el estado de alarma. Por los estudios he pasado bastante tiempo fuera de casa, ya que vivía en otro sitio, y desconocía completamente la situación en la que se encontraban mis padres, se pasan los días y semanas discutiendo. Siento que mi madre está muy quemada por la relación y además me ha llegado a plantear que, si esto sigue así, planea divorciarse. Es más, cabe la posibilidad de que mi ex y yo volvamos, pero quedamos en hablarlo después de la cuarentena. Tampoco es que me lo haya dejado claro. Mis padres no se dan cuenta de que esta situación nos está afectando tanto a mi hermano como a mí, y se excusan con decirnos que nos tendremos que acostumbrar a esta desagradable situación. Al no poder dormir de noche, durante el día no puedo estudiar. Esto me genera ansiedad, incertidumbre, por lo que pueda pasar de aquí en adelante. Muchísimas gracias por vuestra ayuda.

R.- Maria, gracias a ti por compartir. Siento que te encuentres en esta situación. El vivir fuera de casa seguro ha hecho que te conozcas más y hayas aprendido mucho de ti .En las circunstancias personales que vives actualmente es importante saber que cuentas contigo misma.

Comentas que la ansiedad te ha acompañado desde pequeñita, no sé si en algún momento has recibido ayuda de un profesional, pero quizás ahora sería un buen momento para tener esa ayuda psicológica con la que poder afrontar de la mejor manera posible para ti, todas esas situaciones familiares y personales que te generan ansiedad y malestar emocional. Esta ayuda, junto con la farmacológica, podrán ayudarte también a regular el sueño y así obtener un descanso reparador para poder rendir en tus estudios durante el día.

Mientras buscas y encuentras esa ayuda profesional, tu hermano y tú podríais mantener una conversación con tus padres para hacerles llegar como os sentís y encontrar entre todos la mejor manera de sobrellevar esta situación en casa. Tus padres dentro de lo posible deben hacer un esfuerzo por manteneros al margen de esas discusiones, ya que pertenecen a su intimidad como pareja.

Puedes acompañar el trabajo psicológico con la práctica de alguna técnica de relajación, respiración profunda o Mindfulness (se centra en el aquí y ahora) que te ayudaran a la gestión del estrés.