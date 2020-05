MARÍA: El miedo me provoca palpitaciones, escalofríos, temblores y cansancio. - BuscandoRespuestas.com

P.- KATHERINE: Buenos días es que estoy desayunando y empiezo a sentir miedo. Me da como palpitaciones, me empiezan a temblar las manos, me dan escalofríos y tengo mucho cansancio físico. No sé que hacer.

R.- Katherine, el miedo puede hacer que tengamos sensaciones corporales como las que describes, aun así, podrías consultar con tu médico de cabecera esos síntomas por si necesitaras, como muchas otras personas lo están necesitando, ayuda farmacológica para poder ganar tranquilidad y bienestar.

Comparte con personas de tu confianza tus sentimientos. Sentirte escuchada, apoyada y acompañada por ellas, te hará sentir mejor.