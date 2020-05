PRISCILA: No sé si los síntomas que tengo son de ansiedad o de una enfermedad física.. - BuscandoRespuestas.com

P.- PRISCILA: Me siento con incertidumbre de si tengo ansiedad o alguna enfermedad física y como no puedo ir al hospital no sé qué hacer. Porque estoy bien y de repente me duele el pecho y me falta el aire y siento como que si no tuviera esófago y todo lo que como y tomo es como que si no llegara al estómago sino que se queda en el pecho…no puedo tragar bien.. tengo nauseas me duelen las costillas cuando me acuesto de costado ..tengo una sensación de vacío en el pecho …siento raro en la garganta cuando respiro …me preocupa por qué un día se termina tan rápido… Siento que si no sigo una cierta rutina o no voy a un lugar todos los días me dé un ataque de pánico. Cosas así me pasan y no sé cómo manejarlas. Me da miedo que me pase algo porque tengo dos bebes y me preocupa dejarlas solas en el mundo.

R.- Priscilla, entiendo tu preocupación y malestar. Contacta con tu médico de cabecera o con el CAP para que puedan darte respuesta a qué son debidos esos síntomas que presentas.

Si son causados por ansiedad, tranquila, pues con tratamiento farmacológico y algunas pautas médicas y psicológicas para gestionarla, se puede tratar y ya verás como mejorarás.

Comparte con alguien cercano a ti y de tu confianza como te sientes y tus preocupaciones. Contar con su apoyo y cariño te harán bien.